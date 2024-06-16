اشتباكات بين جماهير إنجلترا وصربيا قبل مواجهة المنتخبين فى يورو 2024 والشرطة تلقي القبض على 50 مشجع

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مدينة جِيلسنكيرشن الألمانية اشتباكات عنيفة بين جماهير منتخبى إنجلترا وصربيا قبل المواجهة المرتفبة بين المنتخبيت في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويلتقي منتخب انجلترا مع نظيره منتخب صربيا على ملعب فيلتينس أرينا بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، في امام الساعة العاشرة مساء لبيوم السبا، في مستهل مشوار المنتخبين بالبطولة.



وكشفت تقارير إنجليزية، عن وقوع اشتباكات بين الجماهير في شارع جانبي بالقرب من الساحة الرئيسية للمدينة، حيث قام مشجعو الفريقين بإلقاء الطاولات والكراسي والزجاجات على بعضهم البعض.

وتواجدت قوات مكافحة الشغب الألمانية والبريطانية في مكان الحادث لفض الاشتباكات وإعادة الهدوء.



و في نفس السياق كشفت التقارير عن قيام قوات الشرطة الألمانية باعتقال حوالي 50 مشجعًا إيطاليًا قبل مباراة ألبانيا بالأمس في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن 50 مشجعًا إيطاليا تم تقديمهم للمحاكمة في ألمانيا بعد اعتقالهم بالأمس بتهمة التخطيط لمهاجمة مجموعة من المشجعين المنافسين (منتخب ألبانيا)، بالسكاكين وقنابل المولوتوف.

وأوضح التقرير أن المشجعين الإيطاليين قاموا بتغطية وجوههم لعدم التعرف على هويتهم وكانوا يحملون السكاكين وأدوات حادة وعبوات ناسفة محلية الصنع كانوا يستعدون لمهاجمة جماهير ألبانيا بها.

وفاز منتخب إيطاليا على حساب ألبانيا 2-1 ما دفع الطليان لتصدر المجموعة مبكرًا قبل القمة المرتقبة أمام كرواتيا المقرر اقامتها الأربعاء على ملعب فولكس بارك ستاديون في هامبورج.