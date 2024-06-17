شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه أوكرانيا والعراق ودياً فى ختام الاستعداد للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، نظيريه الأوكرانى والعراقى ودياً فى شهر يوليو المقبل، فى ختام استعدادات الفراعنة لأولمبياد باريس التى تنطلق يوم 24 من نفس الشهر.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراة الأولى بهدف نظيف، كما فاز في المباراة الثانية بهدفين باستاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة فى أولمبياد باريس بجانب إسبانيا وأزوبكستان ووالدومينيكان ، وتسمح اللوائح للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن إلى قوائمها، ولم يحسم ميكالى الأسماء حتى الأن موضحا أن هناك 6 أسماء مرشحين لكنه يرفض الإفصاح عنهم خوفا من الإصابات وتغير الحسابات.