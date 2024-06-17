الغيابات صداع في رأس جوميز قبل مباراة الزمالك والمصري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه المدرب البرتغالي جوزيه جوميز أزمة كبيرة قبل اللقاء المرتقب بين الزمالك والمصري بسبب كثرة الغيابات عن صفوف الفريق الأبيض.

ويغيب عن صفوف الزمالك أمام المصري 13 لاعبا وتتنوع أسباب غيابات لاعبيه بواقع 9 لاعبين مصابين وهم شيكابالا وأحمد فتوح وسيف الجزيري ومصطفى الزناري و محمد عاطف وأحمد حمدي ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي وناصر ماهر بينما يغيب عمر جابر لتراكم البطاقات الصفراء ويغيب الثنائي محمود علاء ومهاب ياسر لأسباب فنية بينما يغيب سامسون أكينيولا لرفضه العودة إلى الزمالك.

ويدخل الزمالك المباراة بحثا عن الفوز من أجل تصحيح موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، ولهُ 7 مباريات مؤجلة وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق المصري المركز الثاني برصيد 39 نقطة، من 24 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل 6 وخسر 7 مواجهات.

تنطلق مباراة الزمالك والمصري مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1 ويتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن.

قائمة الزمالك لمواجهة المصري..

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.