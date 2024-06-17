بيلينجهام يسجل أرقاما قياسية بعد هدفه أمام صربيا في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - دون جود بيلينجهام موهبة الكرة الإنجليزية اسمه بأحرف من ذهب في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعد هدفه الصاروخي في مباراة انجلترا وصربيا.

وقاد بيلينجهام منتخب انجلترا لفوز ثمين على صربيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ يورو 2024 بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة عشرة من تسديدة صاروخية ليسجل بذلك عدة أرقام قياسي وهي..

أصبح بيلينجهام أول لاعب إنجليزي يسجل في بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا وهو محترف خارج إنجلترا.

أصبح ثاني لاعب من ريال مدريد يسجل لإنجلترا في بطولة اليورو بعد ستيف ماكمانمامن في يورو 2000 ضد البرتغال.

كرر جود ما فعله في كأس العالم 2022، حيث افتتح التسجيل آنذاك ضد إيران والآن يفعلها مجددا ضد صربيا في يورو 2024.

أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل لإنجلترا في بطولة يورو بعمر 20 عاما و353 يوما. ويسبقه فقط كل من واين روني بعمر 18 عاما و237 يوما، ومايكل أوين بعمر 20 عاما و189 يوما.

حصد منتخب إنجلترا الثلاث نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة مستغلا تعادل سلوفينيا والدنمارك، فيما تأتي صربيا متذيلة المجموعة دون نقاط.