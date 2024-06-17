تعثر مفاوضات الاهلي مع الثنائي الأجنبي

تعثرت مفاوضات النادي الاهلي مع الثنائي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، ومحمد كوناتيه لاعب أخمات الروسي، وذلك بسبب المطالب المادية المبالغ فيها.

وحسب الصحفي المالي إبلام جناميسو، فإن إدارة النادي الاهلي قررت وقف مفاوضاتها مع محمد كوناتيه والانسحاب من الصفقة.

اقرأ ايضا..خالد الغندور يهاجم لجنة المسابقات قبل مباراة الزمالك والاهلي

وكتب جناميسو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “أكس”: “سبب انسحاب الاهلي من الصفقة هي المطالب المالية الكبيرة التي طلبها اللاعب، هذا بخلاف عدم المرونة في التفاوض مع مسئولي الأحمر”.

وفيما يخص صفقة الدولي المغربي يحيى عطية الله، فقد توقفت مفاوضات الاهلي مع نادي سوتشي الروسي، وذلك بسبب المقابل المادي للصفقة.

وطلب نادي سوتشي الروسي الحصول على مليون و500 الف يورو؛ وذلك للموافقة على رحيل اللاعب خلال الفترة القادمة.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأحمر المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق من 16 مباراة.