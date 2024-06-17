شكرا لقرائتكم خبر عن فوز وتعادل و10 هزائم في سجل مواجهات علي ماهر أمام الزمالك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، تحدياً صعباً عندما يقود الفريق البورسعيدي في مباراته المرتقبة أمام الزمالك، والتي تجمع الفريقين في السابعة مساءً على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعي الفارس الأبيض إلى مواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط من اجل الزحف لمقدمة الجدول، لاسيما وإن الزمالك حقق ريمونتادا امام سيرامكيا في الجولة الماضية وقلب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2 / 1.

إجمالاً واجه علي ماهر نادي الزمالك في 12 مباراة سابقة خلال توليه تدريب أندية الدوري المصري، حيث حقق فوز وحيد كان في المواجهة الأخيرة بين المصري والزمالك بالدور الأول والتي فاز بها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، وتعادل وحيد، بينما تلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى أمام الفارس الأبيض.



علي ماهر

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.