روما يسعى لترميم دفاعه مع صفقة هجومية

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف نادي روما الإيطالي تدعيم صفوف فريقه خاصة في الخط الهجومي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، كما يرغب دانييلي دي روسي المدير الفني في التعاقد مع مدافع جديد لتعزيز خطة اللعب بثلاثة مدافعين.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" أن روما يفكر في ضم أندريا بينامونتي لاعب ساسولو، وعلى الرغم من الفترة الجيدة التي قضاها روميلو لوكاكو طوال الموسم في الملعب الأولمبي، إلا أنه سيعود إلى تشيلسي.

ويعاني نادي روما من ضائقة مالية، لم يتمكن من الحفاظ على بعض لاعبيه، حيث قد يغادر النجم باولو ديبالا العاصمة أيضًا، وبحسب ما ورد أعاد إنتر بطل الدوري الإيطالي الجديد اهتمامه بنجم روما، مع وجود النيرازوري في الظل ومستقبل تامي أبراهام موضع شك بعد فترة طويلة على الهامش، يمكن أن يجد دانييلي دي روسي نفسه مقيدًا بخيارات الهجوم.

سيعود أندريا بيلوتي إلى الملعب بعد إعارة لمدة ستة أشهر في فيورنتينا، لكنه لم يعد بديلاً صالحًا، مع أخذ ذلك في الاعتبار، فقد ألقى روما شبكة واسعة في بحثه عن مهاجم جديد، قد يكون لاعب أتلتيكو مدريد غير الملائم ألفارو موراتا حلاً قابلاً للتطبيق.

ومن ناحية أخرى، قد يكون الطريق المؤدي إلى بينامونتي مفتوحًا على مصراعيه، سيبيع ساسولو اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على مضض بعد فشله في الاحتفاظ بوضعه في الدوري الإيطالي في 2023/24.

بينما ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن روما دخل سباق التعاقد مع ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند الألماني السابق، بعد رحيله عن دورتموند بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الأصفر.

هوملز كان يتقاضى 3.6 ملايين يورو مع دورتموند ولن يشكل ذلك عائقا في الصفقة كونه سينضم للفريق بشكل مجاني، واتربط اسمه أيضا بميلان من قبل للتعاقد معه، حيث شارك هاملز مع دورتموند خلال الموسم الماضي في 40 مباراة تحت قيادة تيرزيتش.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا