نجم الرجاء على رادار الاهلي لتعويض غياب معلول

دخل مسئولو النادي الاهلي في مفاوضات مع يوسف بلعمري لاعب الرجاء المغربي، وذلك تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم، لتعويض غياب علي معلول.

وتعرض معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس، حيث سيغيب عن النادي الاهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

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ويرتبط بلعمري بعقد مع نادي الرجاء المغربي حتى صيف عام 2026، وهو ما دفع مسئولو الأحمر للتفاوض مع ناديه مباشرة.

وكانت مفاوضات الاهلي مع الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي قد توقفت، وذلك بسبب المقابل المادي للصفقة.

وطلب نادي سوتشي الروسي الحصول على مليون و500 الف يورو؛ وذلك للموافقة على رحيل اللاعب خلال الفترة القادمة، وهو ما دفع مسئولو الأحمر يوقفوا المفاوضات ويبحثوا عن لاعب بديل.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأحمر المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق من 16 مباراة.