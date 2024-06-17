4 مهاجمين من الدوري المصري على رادار الاهلي في الميركاتو الصيفي

دخل مسئولو النادي الاهلي في مفاوضات مع أربع مهاجمين محليين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ودخل دائرة ترشيحات الاهلي في الميركاتو الصيفي كل من أحمد أمين أوفا لاعب إنبي، وأحمد شريف لاعب فاركو، وأحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر، وأسامة فيصل لاعب البنك الاهلي.

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ويرغب مسئولو الاهلي في تدعيم صفوف الفريق الأحمر بعدة صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي القادم في ظل استعدادات الفريق لخوض مباريات كأس العالم للأندية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، المقرر لها غدًا الثلاثاء ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق من 18 مباراة.

ويستعد الأحمر لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن مفاوضات الاهلي لضم البوركينابي محمد كوناتيه توقفت؛ وذلك بسبب المطالب المادية المبالغ فيها من قبل ناديه الروسي.