شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلى أمام الجونة بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة الجونة بعد قليل على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile “.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى .. أحمد صبحى.

خط الدفاع .. عاصم صلاح، أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط .. محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى.

خط الهجوم .. ياو أنور، أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجى اكا، عماد فتحي، أيمن أشرف، محمد هلال، جريندو.