شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة لمواجهة البنك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي والمقرر انطلاقها في الرابعة عصر اليوم على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" .

وضم التشكيل كلا من، صبحي سليمان وكمال أبو الفتوح، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد شوشة وصبري ميهوب ورضا عبد الرحمن ومحمد عبد الفتاح وارنو راندريا وأيمن سعد واوكوروجي.

ويطمح الجونة فى تحقيق الفوز على البنك الأهلي في مواجهة اليوم بحثا عن البقاء فى المنطقة الدافئة بجدول الدوري والابتعاد عن مناطق الخطر مع احتدام المنافسة في المباريات المتبقية من عمر الدوري.

فيما يتطلع البنك الأهلي للخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية للهروب من منطقة الهبوط إلى دوري المحترفين، حيث يتواجد في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.