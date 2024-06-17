شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات سيدات اليد 2004 فى بطولة العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 17 يونيو 2024 04:15 م
يبدأ منتخبنا الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004 منافسات بطولة العالم بمقدونيا بعد غدا الأربعاء بمواجهة تشيلى فى النسخة رقم 24 و التى تقام خلال الفترة من 19 الى 30 يونيو الجارى.
ومن المقرر أن يلتقى منتخب سيدات اليد 2004 مع نظيره التونسى يوم 20 من نفس الشهر الجارى ، قبل أن يواجه سويسرا يوم 22 من الشهر نفسه .
تضم قائمة اسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كل من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.
و تضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كل من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة و كابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء و الكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.
يلعب منتخبنا الوطنى المصري للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم القادمة للشابات فى نسختها ال24 و التى تستضيفها مقدونيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية و التى تضم منتخب سويسرا و منتخب مصر و منتخب تونس و منتخب تشيلى.
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