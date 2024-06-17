شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات سيدات اليد 2004 فى بطولة العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخبنا الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004 منافسات بطولة العالم بمقدونيا بعد غدا الأربعاء بمواجهة تشيلى فى النسخة رقم 24 و التى تقام خلال الفترة من 19 الى 30 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب سيدات اليد 2004 مع نظيره التونسى يوم 20 من نفس الشهر الجارى ، قبل أن يواجه سويسرا يوم 22 من الشهر نفسه .

تضم قائمة اسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كل من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.

و تضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كل من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة و كابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء و الكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.

يلعب منتخبنا الوطنى المصري للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم القادمة للشابات فى نسختها ال24 و التى تستضيفها مقدونيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية و التى تضم منتخب سويسرا و منتخب مصر و منتخب تونس و منتخب تشيلى.