مارسيليا يخطط لضم سعود عبد الحميد من الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يخطط نادي مارسيليا الفرنسي لضم النجم الدولي السعودي سعود عبد الحميد لاعب فريق الهلال ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة الميدان السعودية اليوم أن نادي مارسيليا الفرنسي يخطط للتوقيع مع سعود عبدالحميد بعد المستويات الخرافية التي قدمها بقميص الهلال والمنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تلقي سعود عبد الحميد أكثر من عرض من نادي أوروبي، أبرزهم نادي تولوز الفرنسي وأخرى بالدوري الإنجليزي، إلا أن إدارة الهلال متمسكة بخدمات اللاعب وترفض التفريط فيه.

سعود عبد الحميد مطلوب في الدوري الإنجليزي

تلقى سعود عبد الحميد عروضًا للاحتراف في الدوري الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت الأنباء الواردة من السعودية أن سعود عبد الحميد يتلقى أكثر من عرض احتراف أوروبي، خلال الفترة الأخيرة، أبرزهم من الدوري الإنجليزي الممتاز.