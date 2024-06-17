قبل اللقاء بدقائق.. جوميز يستبدل لاعبًا بتشكيل الزمالك أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أجرى المدير الفني لفريق الزمالك جوزيه جوميز تعديلاً على تشكيل فريقه لخوض مباراة المصري المقرر لها السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودفع الجهاز الفني بمحمد عواد في حراسة المرمى بدلاً من محمد صبحي، بعدما اشتكى الأخير من الآم في الظهر أثناء عمليات الإحماء، ليقرر الجهاز الفني استبعاده من القائمة والبدء بمحمد عواد على أن يتواجد محمود الشناوي الحارس الصاعد على مقاعد البدلاء.

وأصبح تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود الشناوي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز 12 ونقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز العاشر وثلاثة نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز العاشر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق المصري قبل المباراة المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن زاد صاحب المركز الثالث و 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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