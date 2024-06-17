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إبراهيما نداي يغيب عن الزمالك فى مواجهة فاركو للإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يغيب السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري المقامة حاليًا في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وحصل إبراهيما نداي على بطاقتين صفراوين من قبل أمام مودرن فيوتشر والبنك الأهلي قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.

ويلتقي الزمالك مع فاركو يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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