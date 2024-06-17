شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: الزمالك يحتاج للعدل لأن الأخطاء التحكيمية زادت عن الحد والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن الفريق الأبيض يحتاج إلى العدل، موضحا أنه لا يحب الحديث عن التحكيم، لكن الأخطاء التحكيمية زادت عن الحد بطريقة لا يمكن السكوت عليها.

وأضاف عبد الواحد السيد، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "on time sports 1"، إن هناك ظلما كبيرا وقع على نادى الزمالك في مسابقة الدورى، وأنه لا بد أن يكون هناك موقف صارم من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وتساءل عبد الواحد السيد، خلال حديثه عقب المباراة قائلاً: "لو مش عايزين الزمالك شوفولنا دوري تاني نلعب فيه"، لافتاً إلى أن ضربة جزاء زيزو لاعب الزمالك فضيحة كبيرة، مؤكداً أنه راجعها أكثر من مرة وتأكد من صحة تخطى الكرة للمرمى.

وتابع عبد الواحد السيد: "لا توجد لدى مشكلة لدى في خسارة الزمالك في الملعب، ولكن لا يصح أن تكون بفعل فاعل، ولن نصمت على هذه الأخطاء التي شهدتها المباراة والإنذارات الكثيرة التي حجمت لاعبى الفريق الأبيض.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى البورسعيدى للنقطة 42 فى المركز الثانى، فيما يقع الزمالك فى المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

سجل للمصرى البورسعيدى فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى، وسجل هدف الزمالك يوسف أوباما، ليتكرر فوز الفريق البورسعيدى على الزمالك فى الدور الثانى من البطولة الحالية.