نجم الأهلي السابق : الزمالك ابتعد عن المنافسة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث طارق سليمان مدرب حراس المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق عن المنافسة الموسم الحالي في بطولة الدوري ومستوى حراس المرمى.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين..

- المنافسة على الدوري هذا الموسم منحصرة بين الأهلي وبيراميدز والزمالك بعيد

- محمود أبو السعود أفضل حارس مرمي في مصر الموسم الماضي

- انضمام المهدي سليمان إلي المنتخب غير منطقي رغم مستواه المميز مع الاتحاد بسبب عامل السن

- مصطفى شوبير لسه مش الحارس الأساسي للنادي الأهلي

- احمد طارق سليمان لم يتعرض للظلم في الأهلي.



- مصطفى شوبير حارس كويس ورحيل نجلي ليس ظلما ولكنها رؤية فنية

- الشناوي لازم يركز عشان يحافظ علي مشاركته أساسيا في ظل تألق مصطفي شوبير

- كنت اتمني صم حارس مثل محمد صبحي أو محمود جاد للمنتخب من أجل الحفاظ علي معدل الاعمار في حراس المنتخب

- الزنفلي مع الداخلية كان الافضل بين حراس الدوري المصري

- لا يوجد حارس حافظ علي استمرارية مستواه المميز من بداية الموسم

- مافيش حاجه إسمها حارس مصنوع ولكن الموهبة تختلف من حارس لأخر

- كنت بزعل من كلمة أبناء عاملين داخل الأهلي