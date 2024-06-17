نجم الأهلي السابق : الزمالك ابتعد عن المنافسة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث طارق سليمان مدرب حراس المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق عن المنافسة الموسم الحالي في بطولة الدوري ومستوى حراس المرمى.
وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين..
- المنافسة على الدوري هذا الموسم منحصرة بين الأهلي وبيراميدز والزمالك بعيد
- محمود أبو السعود أفضل حارس مرمي في مصر الموسم الماضي
- انضمام المهدي سليمان إلي المنتخب غير منطقي رغم مستواه المميز مع الاتحاد بسبب عامل السن
- مصطفى شوبير لسه مش الحارس الأساسي للنادي الأهلي
- احمد طارق سليمان لم يتعرض للظلم في الأهلي.
- مصطفى شوبير حارس كويس ورحيل نجلي ليس ظلما ولكنها رؤية فنية
- الشناوي لازم يركز عشان يحافظ علي مشاركته أساسيا في ظل تألق مصطفي شوبير
- كنت اتمني صم حارس مثل محمد صبحي أو محمود جاد للمنتخب من أجل الحفاظ علي معدل الاعمار في حراس المنتخب
- الزنفلي مع الداخلية كان الافضل بين حراس الدوري المصري
- لا يوجد حارس حافظ علي استمرارية مستواه المميز من بداية الموسم
- مافيش حاجه إسمها حارس مصنوع ولكن الموهبة تختلف من حارس لأخر
- كنت بزعل من كلمة أبناء عاملين داخل الأهلي