شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يواصل الضغط والاتحاد يفرض التعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المُقامة حالياً ، باستاد برج العرب في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز والنتيجة ما زالت التعادل السلبي.

ويُدير مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الليلة طاقم تحكيم مكون من، طارق مجدى.. حكم ساحة، حكمان مساعدان.. أحمد توفيق ومصطفى حسن، حكم رابع.. وائل فرحان، وحكام الفيديو.. محمد عادل وشريف عبد الله.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من الأهلي مع حذر واضح من الاتحاد وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة بسيطة وواصل المشاركة في اللقاء بعدما تلقى العلاج في أرض الملعب.

انطلق كهربا بهجمة خطرة للأهلي من ناحية اليمين لكنه مررها عرضية بقوة لتضيع فرصة على الأهلي، وهدد احمد عبد القادر مرمى المهدي سليمان في الدقيقة 13 بعدما انطلق بهجمة من ناحية اليسار مُستغلاً خطأ هشام صلاح مدافع زعيم الثغر لكن دفاع الاتحاد يتدخل في الوقت المناسب وينقذ الموقف.

واصل الأهلي الضغط على مرمى الاتحاد وأهدر كهربا واحمد عبد القادر أكثر من فرصة لتسجيل أكثر من هدف للمارد الأحمر.

يضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، عمر كمال عبد الواحد ، كريم فؤاد ، حسين الشحات، مروان عطية ، امام عاشور ، أحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – موديست – طاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.

فيما يضم تشكيل الاتحاد ، كلاً من : المهدي سليمان ، سيف تقا- محمود شبانة- إسلام أبو سليمة- هشام صلاح -كريم الديب- - مورو ساليفو- عمرو صالح -خالد الغندور- بنجامين بواتنج وأحمد عيد

ويجلس على مقاعد البدلاء ، كلأ من ، أحمد غنيم وناصر ناصر وفوزي الحناوي وعمر صلاح وعبد الغني محمد وشريف رضا ومازن أشرف والحبيب حسن وفان ديرك

يحتل الأهلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.



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الاهلى



امام عاشور



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