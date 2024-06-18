شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

سجل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي هدف فريقه الأول في الدقيقة 68 بمرمى الاتحاد السكندري خلال المباراة المقامة حالياً بينهما، باستاد برج العرب في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

ويُدير مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الليلة طاقم تحكيم مكون من، طارق مجدى.. حكم ساحة، حكمان مساعدان.. أحمد توفيق ومصطفى حسن، حكم رابع.. وائل فرحان، وحكام الفيديو.. محمد عادل وشريف عبد الله.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من الأهلي مع حذر واضح من الإتحاد وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة بسيطة وواصل المشاركة في اللقاء بعدما تلقى العلاج في أرض الملعب.

انطلق كهربا بهجمة خطرة للأهلي من ناحية اليمين لكنه مررها عرضية بقوة لتضيع فرصة على الأهلي، وهدد احمد عبد القادر مرمى المهدي سليمان في الدقيقة 13 بعدما انطلق بهجمة من ناحية اليسار مُستغلاً خطأ هشام صلاح مدافع زعيم الثغر لكن دفاع الاتحاد يتدخل في الوقت المناسب وينقذ الموقف.

واصل الأهلي الضغط على مرمى الإتحاد وأهدر كهربا وأحمد عبد القادر أكثر من فرصة لتسجيل أكثر من هدف للمارد الأحمر، واشهر طارق مجدي بطاقة صفراء لـ مورو ساليفو للخشونة مع أكرم توفيق في الدقيقة 42.

شهدت الدقائق الأخيرة مواصلة التفوق الهجومي الأهلاوي كما جاءت معظم أحداث الشوط الأول مع دفاع مُنظم من جانب الإتحاد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الأهلي كما كانت أحداث الشوط الأول مع دفاع مُحكم من جانب الاتحاد لكن الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 59 عن طريق اكرم توفيق، لكن طارق مجدي لجأ إلى تقنية الفار ليتأكد من وجود ضربة حرة مباشرة للاتحاد قبل تسجيل أكرم توفيق هدفه والغى الحكم الهدف بعد الرجوع للفار.

اهدر احمد عبد القادر فربصة هدف مؤكد في الدقيقة 64 بعدما وصلت له كرة عرضية أمام الهاني سليمان حارس الاتحاد لكنه سددها أعلى العارضة.

يضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، عمر كمال عبد الواحد ، كريم فؤاد ، حسين الشحات، مروان عطية ، امام عاشور ، أحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – موديست – طاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.

فيما يضم تشكيل الاتحاد ، كلاً من : المهدي سليمان ، سيف تقا- محمود شبانة- إسلام أبو سليمة- هشام صلاح -كريم الديب- - مورو ساليفو- عمرو صالح -خالد الغندور- بنجامين بواتنج وأحمد عيد

ويجلس على مقاعد البدلاء ، كلأ من ، أحمد غنيم وناصر ناصر وفوزي الحناوي وعمر صلاح وعبد الغني محمد وشريف رضا ومازن أشرف والحبيب حسن وفان ديرك

يحتل الأهلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.