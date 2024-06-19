شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشيبي يعود لقائمة بيراميدز فى مواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة بلدية المحلة في إطار لقاءات الدوري الممتاز، والمقرر لها السابعة من مساء الأربعاء، على استاد السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

وشهدت القائمة عودة الشيبي بعدما قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إيقاف عقوبة ظهير أيمن بيراميدز، المفروضه عليه من اتحاد الكرة، والتي تنص على إيقافه لمدة 6 مباريات بسبب واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي.

وأقرت كأس بأحقية الشيبي في اللجوء إلى القضاء المدني، للبت في واقعة تعدي الشحات على لاعب بيراميدز، لتلزم اتحاد الكرة برفع الإيقاف فورا عن الدولي المغربي.

وأصدرت كاس قرارا برفع الإيقاف عن الشيبي، بعد ٢٤ ساعة فقط من لجوء بيراميدز لها، للحفاظ على حقوق لاعبه، بعد تعرضه للإيقاف وتضامنا مع الدعوى التي رفعها محاميه ضد الجبلاية في الثاني عشر من يونيو الجاري.

وجاء قرار كاس ليصدم اتحاد الكرة الذي رفض خلال الساعات الماضية منح مسئولي بيراميدز خطابا يفيد بإيقاف عقوبة اللاعب لحين البت في الاستئناف المقدم من الشيبي ضد عقوبته.

وطالب بيراميدز الحصول على إفادة رسمية من الجبلاية بتعليق إيقاف الشيبي، ليحق للاعب المشاركة في المباريات لحين الفصل في التظلم المقدم منه.

واتخذ مسئولو الجبلاية هذه الخطوة، تجنبًا للدخول في صدام جديد مع مسئولي الأهلي، كون الأخير هو من تقدم بشكوى ضد الشيبي لمخالفته اللوائح برفعه دعوى قضائية ضد الشحات، ليأتي قرار كاس كالصاعقة على مسئولي اتحاد الكرة.