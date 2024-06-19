ترتيب هدافي اليورو بعد نهاية الجولة الأولى

انتهت مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، والتي تقام حاليًا في ألمانيا حتى 14 من شهر يوليو المقبل.

حيث انتهت بمباراة منتخب البرتغال، وتحقيقه الفوز على نظيره التشيك، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ومن قبلها فاز منتخب تركيا على نظيره جورجيا بنتيجة 3-1.

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وشهدت الجولة الأولى غياب كل من كريستيانو رونالدو قائد البرتغال عن التسجيل، وأيضًا كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا.

بينما استطاع الإنجليزي لاعب ريال مدريد جود بلينجهام أن يسجل لمنتخب بلاده.

ترتيب هدافي بطولة الأمم الأوروبية 2024 بعد نهاية الجولة الأولى.

1 كاي هافيرتس – ألمانيا 1

2- فابيان رويز – إسبانيا 1

3- ميشيل أيبشير – سويسرا 1

4 جود بيلينجهام – إنجلترا 1

5- أردا جولر – تركيا 1

6- فوتر فيجورست – هولندا 1

7- فرانشيسكو كونسيساو – البرتغال 1

8- كريستيان إريكسن – الدنمارك 1

9- ألفارو موراتا – إسبانيا 1

10- أليساندرو باستوني – إيطاليا 1