نجم مارسيليا الفرنسي على رادار الاهلي السعودي في الصيف

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أخر تطورات مفاوضات إدارة النادي الاهلي السعودي، مع اللاعبين الأجانب، لحسم ملف التعاقدات قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحسبما أفادت صحيفة “lemondeen24h”، فأن النادي اهلي جدة، يستعد لتقديم عرض مالي ضخم للتعاقد مع قائد منتخب الكونغو ونادي مارسيليا الفرنسي شانسيل مبيمبا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن رئيس نادي مارسيليا، لن يمانع رحيل اللاعب حال وجود عرض مالي ضخم.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ 29 عاما، 40 مباراة خلال الموسم المنصرم، تمكن من تسجيل 6 أهداف، فيما صنع هدفين أخرين.

اقرأ أيضًا: بالأرقام.. تقييم رونالدو بعد فوز البرتغال على التشيك في يورو 2024

وكانت الكرة السعودية، قد شهدت طفرة كبيرة على مستوى التعاقدات، حيث نجح نادي الهلال في التعاقد مع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، ونيمار ومالكوم وميتروفيتش.

فيما ضم النصر كل من رونالدو وماني وبروزوفيتش وأوتافيو، كما تعاقد الأهلي مع فيرمينو وإدوارد ميندي ورياض محرز وفرانك كيسيه والموهبة الشابة غابرييل فيغا.