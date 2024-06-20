صراع العمالقة.. أبرز 5 منتخبات مرشحين للفوز بكوبا أمريكا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق كرة القدم العالمية زيادة الجرعة الكروية بمشاهدة بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد بداية دوري أمم أوروبا "يورو".

ويتطلع منتخبات أمريكا الجنوبية لمواصلة الهيمنة على بطولة كوبا أمريكا، في حين تريد منتخبات من الخارج صنع التاريخ وتحقيق اللقب لأول مرة.

وخلال الأسطر التالية نلقي نظرة على المرشحين للفوز بكوبا أمريكا 2024.

الأرجنتين

ألقاب كوبا أمريكا: 15

تصنيف الفيفا: الأول

أفضل اللاعبين: ليونيل ميسي - ألفاريز - مارتينيز

باعتباره بطل آخر نسخة من كوبا أمريكا وكأس العالم، فسيكون المنتخب المرشح الأول لحصد اللقب.

وبعد سنوات من الإخفاقات، تمكن ليونيل سكالوني أخيرا من جعل منتخب الأرجنتين المرصع بالنجوم يعود إلى طريق البطولات، وبالطبع سيكون ميسي حريص على إضافة لقب آخر إلى سجله الدولي.

وخسرت الأرجنتين اثنتين فقط من آخر 55 مباراة لها، على الرغم من أن الهزيمة 2-0 أمام أوروجواي في نوفمبر 2023 ذكّرت الجميع بأنها ليست فريقا لا يقهر تماما.

البرازيل

ألقاب كوبا أمريكا: 9

تصنيف الفيفا: المركز الرابع

أفضل اللاعبين: فينيسيوس جونيور - رودريجو - رافينيا

بعد خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الأخير، سيكون السيليساو مصمما على الظهور بشكل أفضل هذا العام وتحقيق اللقب.

وسيكون الضغط على المدرب الجديد دوريفال جونيور، الذي قاد البرازيل للفوز على إنجلترا في أول ظهور له بشهر مارس الماضي، ونجح الفريق في تجنب الهزيمة الرابعة على التوالي.

ويمتلك المنتخب العديد من النجوم ومن بينهم ثنائي ريال المدريد، فينيسيوس جونيور ورودريجو، الحاصلان على دوري أبطال أوروبا.

أوروجواي

ألقاب كوبا أمريكا: 15

تصنيف الفيفا: المركز 14

أفضل اللاعبين: فالفيردي - نونيز - أراوخو

من خلال التنافس مع الأرجنتين للحصول على لقب كوبا أمريكا السادس عشر (صراع العمالقة)، يريد لاعبي أوروجواي إنهاء جفاف البطولات الذي دام 13 عاما (لقب كوبا منذ 2010/11).

ويمتلك منتخب الأوروجواي مدير فني رائع تكتيكيا، مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز الأسبق، وسبق له وأن قاد الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا 2004.

وكان العام الأول لبيلسا في منصبه جيدا، حيث خسرت أوروجواي مرة واحدة فقط في عام 2023 وفازت أيضًا على البرازيل والأرجنتين.

الولايات المتحدة الأمريكية

ألقاب كوبا أمريكا: 0

تصنيف الفيفا: المركز 11

أفضل اللاعبين: كريستيان بوليسيتش - ويستون ماكيني - روبنسون

يبدو المنتخب المضيف في وضع يسمح له أن يصبح أول فريق من خارج أمريكا الجنوبية يفوز بكوبا أمريكا هذا العام.

كولومبيا

ألقاب كوبا أمريكا: 1

تصنيف الفيفا: المركز 12

أفضل اللاعبين: لويس دياز - جيفرسون ليرما - جيمس رودريجيز

فشل منتخب كولومبيا في التأهل لكأس العالم قطر 2022، لكن أبطال كوبا أمريكا 2001 استعادوا مستواهم المعهود مرة اخرى.

ولدى كولومبيا سلسلة مكونة من 21 مباراة دون هزيمة، وتعود آخر هزيمة لهم إلى شهر فبراير 2022.

وتقام مباراة الافتتاح بين الأرجنتين وكندا غدا الجمعة، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مصر.

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