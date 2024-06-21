النيران الصديقة تقود منتخب إسبانيا للفوز على إيطاليا في يورو 2024

انتهت مباراة منتخب إسبانيا ونظيره منتخب إيطاليا التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا يورو 2024 الجارية في الوقت الحالي.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز على منتخب إيطاليا في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024 بهدف مقابل لاشئ.

اقرأ ايضا..موعد مباراة منتخب إنجلترا القادمة في يورو 2024

وجاء هدف إسبانيا الوحيد في اللقاء في الدقيقة الخامسة والخمسون من عمر المباراة عن طريق ريكاردو كافيوري بالخطأ في المباراة.

وتأهل منتخب إسبانيا للدور التالي بعد الفوز في مباراة اليوم ليلحق بمنتخب ألمانيا مستضيف البطولة والذي تأهل أمس.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط بعد الفوز في مباراة اليوم وعلى منتخب كرواتيا في المباراة الأولى بينما تجمد رصيد منتخب إيطاليا عند 3 نقاط.

تشكيل إسبانيا في المباراة:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفخال – روبن لي نورماند – لابورت – مارك كوكوريا.

خط الوسط: بيدري – رودري – فابيان رويز.

خط الهجوم: لامين يامال – ألفارو موراتا – نيكو وليامز.

تشكيل إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، باستوني، كالافوري ودي ماركو.

خط الوسط: جورجينيو، باريلا، فراتيسي.

خط الهجوم: كييزا، بيليجريني وسكاماكا