شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام الداخلية اليوم الجمعة 21 – 6 - 2024 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع الداخلية على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ترتيب الاهلى والداخلية بالدوري المصري

يحتل الاهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17هدف.

هدفاً فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

2_أخر ظهور للأهلى والداخلية في الدوري

وحقق الاهلى الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة.

3_ الاهلى يتفوق على الداخلية فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للداخلية 3.70 مليون يورو.

4_تاريخ مواجهات الأهلى والداخلية

التقى فريق الاهلى والداخلية في 18 مباراة سابقة قبل لقاء الليلة بواقع ( 15 بالدوري + 3 بكأس مصر)، حقق الأحمر 13 انتصار مقابل فوزين للداخلية وانتهت 3 مباريات بالتعادل ، وسجل هجوم الأهلى 36 هدف بينما سجل هجوم الداخلية عشرة أهداف فقط.

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى والداخلية بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما انتهت اخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

5_أرقام كولر مع الاهلى

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 103 مباراة فاز فى 71 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 193 هدفاً وتلقت شباكه 68، وخرج بشباك نظيفة فى 60 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.