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خوسيليو يستقبل عرضًا مغريًا من الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - نوهت بعض الأنباء الصحفية، الصادرة اليوم الجمعة، عن تلقي أحد نجوم نادي الإسباني، عرضًا رسميًا من أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مهاجم نادي ريال مدريد خوسيليو، تلقى عرضا من أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك للانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

 

وانتهت إعارة خوسيليو لنادي ريال مدريد، حيث انتقل الصيف الماضي من إسبانيول لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، فيما نجح صاحب ال 34 عاما في تسجيل 17 هدفًا وقام بصناعة 3 في 49 مباراة بقميص ريال مدريد بجميع البطولات الموسم المنصرم.

 

و نجح نادي الهلال في التعاقد مع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي الإنجليزي، ونيمار ومالكوم وميتروفيتش، فيما ضم النصر كل من رونالدو وماني وبروزوفيتش وأوتافيو، كما تعاقد الأهلي مع فيرمينو وإدوارد ميندي ورياض محرز وفرانك كيسيه والموهبة الشابة غابرييل فيغا.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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