الامارات | أوكرانيا تقلب تأخرها أمام سلوفاكيا.. وتخلط الأوراق في كأس أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عوّضت أوكرانيا الغارقة في الحرب خسارتها الافتتاحية وخلطت أوراق المجموعة الخامسة في كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، بفوزها على جارتها سلوفاكيا 2-1 السبت في دوسلدورف.

وسجّل للفائز ميكولا شابارينكو (54) والبديل رومان ياريمتشوك (80)، ولسلوفاكيا إيفان سخرانس (17) صاحب هدف الفوز على بلجيكا في الجولة الأولى. ورفعت أوكرانيا، الغارقة في حرب دائرة على أرضها منذ فبراير 2022 بسبب الغزو الروسي، رصيدها إلى ثلاث نقاط بالتساوي مع سلوفاكيا، ورومانيا الفائزة افتتاحاً على أوكرانيا بثلاثية نظيفة وتلعب السبت مع بلجيكا.