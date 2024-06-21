منع مبابي من ارتداء قناعه الجديد في مباراة هولندا.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، منع كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا، من ارتداء قناعه الجديد الذي يحمل ألوان علم بلاده، في هولندا المقرر لها في العاشرة مساء اليوم.

ويقترب كيليان مبابي من المشاركة في مباراة فرنسا وهولندا في الجولة الثانية من أمم أوروبا يورو 2024، بعدما أكد ديدييه ديشامب مدرب الديوك تحسن حالة اللاعب، الذي تعرض للإصابة بكسر في الأنف خلال مباراة النمسا.

وشارك مبابي في تدريبات منتخب فرنسا، أمس الخميس، مرتديا قناعا يحمل ألوان علم فرنسا، ومن المقرر مشاركته في المباراة بنفس الوضع.

وكتب دراجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA يمنع مبابي لاعب المنتخب الفرنسي، من ارتداء قناع به علم بلاده في مباراة اليوم ضد هولندا، لأنه مخالف للوائح UEFA و FIFA، و تطلب منه ارتداء قناع بلون واحد لا يحمل أي رمز سياسي أو ديني".

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