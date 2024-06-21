لامين يامال يكشف موقفه من المدرسة فى حال تأهل إسبانيا لنهائي اليورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف لامين يامال جناح منتخب إسبانيا لكرة القدم ونادي برشلونة عن موقفه من الذهاب إلى المدرسة في حالة تأهل الماتادور إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقال لامين في تصريحات خاصة عبر شبكة "cope" إذ تأهلنا إلى نهائي كأس الأمم لن أذهب للمدرسة، بل سأتجه لقضاء إجازتي الصيفية".

وأضاف نجم منتخب إسبانيا:" لا أمتلك وقت فراغ كبير للمذاكرة، لقد ذاكرت اليوم ساعتين فقط وأقوم ببعض الواجبات المدرسية ولكن اتجه للعب البلاي ستيشن إذ طلب مني فيرمين أو نيكو الإنضمام إليهما".

ويشارك لامين يامال في منافسات اليورو كأصغر لاعب في تاريخ المسابقة الأوروبية بعمر 16 عامًا و338 يومًا.



والجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا ضمن تأهله إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على إيطاليا بهدف نظيف في قمة منافسات الجولة الثانية من اليورو.