ليست المرة الأولى.. إمام عاشور يتورط في أزمة بسبب "معاكسة زوجته" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعرض لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني إمام عاشور لأزمة وصلت إلى النيابة العامة بعدما اضطر إلى الاشتباك هو وعدد من الشباب من آخرين بسبب قيام أحدهم بمعاكسة زوجته.

وبحسب تفريغ الكاميرات بالنيابة فأن زوجة إمام عاشور دخلت إلى السينما في العرض من ٣ إلى ٥ فجرًا وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.

وقال مشرف الأمن المجني عليه أمام أحمد سامي وكيل أول نيابة الشيخ زايد أنه كان يحاول فهم سبب دخول إمام عاشور بهذا الشكل قائلاً: "فيه إيه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه إمام عاشور بوابل من السباب والألفاظ البذيئة قائلا:"مراتي اتعاكست".

ولا تُعد هذه هي الواقعة الأولى التي يتعرض لها اللاعب سبب تعرض زوجته للمعاكسة فسبق هذه الواقعة أخرى في مايو 2023.

إمام حينها كان لاعبًا بصفوف ميتيلاند الدنماركي وانتهز فرصة تواجده في القاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي بعد انتهاء موسمه الأول الاحترافي واصطحب زوجته في نزهة بالمول بالمنطقة ذاتها الشيخ زايد.

وأخبرته زوجته أنها تعرضت لمعاكسة من بعض الشباب ليتركها ويصطحب صديق له وتوجها إلى ٤ شبان أفصحت لهجتهم عن منشأهم بإحدى دول الخليج وتطور الأمر إلى شجار بين الطرفين ليتدخل أفراد الأمن الإداري وتحفظوا على الستة لحين وصول الشرطة.

وأبلغت شرطة النجدة أقرب نقطة ارتكاز أمني التي اصطحبت الطرفين إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد، وتبادلا الاتهامات بينهم قبل أن ينتهي الأمر بالتصالح وغادر الستة القسم.

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