يورو 2024.. التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وهولندا في أمم أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخبا فرنسا وهولندا، بعد قليل، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة أمم أوروبا يورو 2024.

تشكيل منتخب فرنسا..

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كزندي

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو، تشواميني.

الهجوم: ماركوس تورام - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي.

تشكيل منتخب هولندا..

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: ناثان آكي– فيرجيل فان دايك– ستيفان داي فراي– دينزل دومفرايس.

خط الوسط: جيردي شوتين – فريمبونج – تيجاني رايندرز – تشافي سيمونز.

خط الهجوم: ممفيس ديباي – كودي جاكبو.

حكم مباراة فرنسا وهولندا في يورو 2024

حكم الساحة: الإنجليزي أنتوني تايلور.

حكم مساعد أول: الإنجليزي جاري بيسويك.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي آدم نون.

حكم رابع: السويدي جلين نيبيرج.

حكم تقنية الفيديو: الإنجليزي ستيوارت أتويل.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الرابعة، والتي تضم كذلك كل من بولندا والنمسا، حيث سيلتقيان في مباراة تسبق لقاء فرنسا وهولندا اليوم.

وفي سياق آخر، يحل كليان مبابي لاعب منتخب فرنسا علي مقاعد البدلاء أمام منتخب هولندا.