ضربة قوية للزمالك في مباراة الأهلي حال خوضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض فريق الزمالك لضربة قوية قبل مواجهة الأهلي حال إقامتها في موعدها عند السابعة من مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري.

وحصل لاعب الزمالك محمد شحاتة على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 12 لبطولة الدوري والتي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة.

وكان اللاعب الذي يُعد من نجوم الزمالك قد حصل على بطاقة صفراء في مباريات الإسماعيلي والمصري ثم فاركو.

يذكر أن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك قد قال في وقت سابق إن "الفريق الأول لن يلعب أي من مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب القرعة الأصلية".

وهو أمر يأتي احتجاجًا من قبل إدارة نادي الزمالك بداعِ تعرضهم لظلم تحكيمي خلال مباراتهم الماضية في الدوري أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بخسارة فريقهم.

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