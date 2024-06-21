"بعد الفوز على الداخلية".. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الداخلية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة 42، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الزمالك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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