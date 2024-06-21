ماذا قال مدرب الزمالك بعد الفوز على فاركو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقديم لاعبي الفريق المطلوب منهم ضد فاركو.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اللاعبون قدموا المطلوب منهم، والمباراة لم تكن سهلة كما يراها البعض، وفاركو فريق منظم ويجيد التحولات الهجومية، وكان منافساً صعباً، الزمالك حقق الفوز لأن الفريق نفذ المطلوب، واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز، ونستحق الثلاث نقاط، ونهدي الفوز للجماهير".

وأضاف: "محمد عاطف تعرض لإصابة في الركبة، ولم يخض تدريبات كافية، ومباراة اليوم كانت مناسبة له، وانضم للقائمة في حالة احتياجنا له في مركز الظهير الأيسر، ومباراة اليوم شهدت مشاركة عدد من اللاعبين أمثال محمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا وهم يملكون الجودة، وستكون لهم فرصة للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة".