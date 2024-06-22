اخبار الرياضه

الامارات | إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات برئاسة الشمسي

0 نشر
رأس الخيمة - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات برئاسة الشمسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات، برئاسة محمود حسن الشمسي، وتسمية المهندس إسماعيل حسن البلوشي، نائباً أول للرئيس، وأحمد محمد النعيمي، نائباً ثانياً للرئيس.

ونص القرار على أن تضم عضوية مجلس الإدارة: سلطان أحمد بوشريجة، والدكتور طالب محمد المندوس، ومحمد عبدالله الحمادي، وفاطمة علي المعمري. ويستمر المجلس لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إصدار القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما نص القرار على أن يتولى مجلس إدارة النادي عدداً من الاختصاصات، من بينها رسم السياسة العامة للنادي، ووضع الخطط المستقبلية لتطويره في كل المجالات والثقافية، والإشراف على إدارة النادي وكل نشاطاته، وإعداد الميزانية السنوية، وغيرها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا