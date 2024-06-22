ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم مباراة قوية تجمع المنتخب البلجيكي أمام نظيره الروماني، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.



وتأتي بلجيكا ورومانيا ضمن المجموعة الخامسة والتي تضم سلوفاكيا وأوكرانيا.

وكان المنتخب البلجيكي قد تلقى خسارة أمام نظيره السلوفاكي بهدف نظيف، أحرزه إيفان سكرانز، في افتتاح مواجهات المنتخبان في يورو 2024.

موعد مباراة بلجيكا ورومانيا باليورو

تنطلق مباراة المنتخب البلجيكي أمام نظيره الروماني في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ورومانيا

ومن المقرر نقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباراة بلجيكا ورومانيا، والتس ستكون عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" ، والتي تعد الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.