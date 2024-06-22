موعد قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ، عن مواعيد كأس أمم أفريقيا في المغرب 2025.



وتنطلق أمم أفريقيا يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، وتختتم بالمباراة النهائية الأحد 18 يناير 2026.



وسيتم إجراء القرعة يوم الخميس 04 يوليو 2024 في جوهانسبرج، جنوب إفريقيا، وذلك في استوديوهات SuperSport بجنوب أفريقيا الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي 15:30 بتوقيت القاهرة، 12:30 بتوقيت جرينتش.



كما سيتم تقسيم القرعة على 48 دولة، بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) وذلك من خلال 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للتنافس على أماكن في النهائيات.