يورو 2024.. منتخب بلجيكا في مواجهة قوية أمام رومانيا بحثا عن تصحيح مساره

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض المنتخب البلجيكي مواجهة قوية أمام نظيره الروماني، في المباراة التي تجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة المنتخب البلجيكي أمام نظيره الروماني في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.



وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباراة بلجيكا ورومانيا، والتس ستكون عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" ، والتي تعد الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأتي بلجيكا ورومانيا ضمن المجموعة الخامسة والتي تضم سلوفاكيا وأوكرانيا.



وكان المنتخب البلجيكي قد تلقى خسارة أمام نظيره السلوفاكي بهدف نظيف، أحرزه إيفان سكرانز، في افتتاح مواجهات المنتخبان في يورو 2024.