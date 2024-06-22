الامارات | عرض ضخم من نادٍ سعودي لضم قدوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت جنيفر مندليويتش، مديرة أعمال، محمد قدوس، نجم فريق ويستهام الإنجليزي لكرة القدم، تلقي اللاعب الدولي الغاني عرضا ضخما من أحد أندية القمة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم تفصح جنيفر عن هوية النادي السعودي الذي قدم العرض، لكنها أشارت إلى أن العرض "مغر للغاية"، وأن النقاشات جارية حاليا بين جميع الأطراف المعنية.

وقالت جنيفر، في تصريحات حصرية لمراسل صحيفة "عاجل" السعودية الالكترونية:"نعم تلقينا عرضا مغريا من أحد أندية القمة في الدوري السعودي، من أجل انضمام قدوس إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكننا لا نزال نفكر في الأمر جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأوضحت جنيفر أن "النادي السعودي قدم عرضا ماليا ضخما يصعب رفضه، ويخضع حاليا لدراسة مستقبل اللاعب مع ناديه الحالي في الدوري الإنجليزي، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الانتقال إلى الشرق الأوسط".

يعد قدوس أحد نجوم فريق "ويستهام يونايتد"، حيث انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، قادما من صفوف العملاق الهولندي "أياكس أمستردام"، ومنذ ذلك الحين يقدم مستويات مذهلة للنادي مع الفريق الملقب بـ "المطارق".

ويرتبط قدوس /23 عاما/ بعقد مع "وست هام يونايتد "يمتد حتى يونيو 2026، وتقدر قيمته السوقية الحالية بـ 50 مليون يورو، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.