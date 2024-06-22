شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة موسيماني تقدم عروضا سعودية وجنوب أفريقية لـ بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي أكثر من عرض خارجى خلال الأيام الماضية للانتقال إلى أحدها خلال الموسم المقبل. وقال مصدر في الأهلي، إن زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي أحضرت أكثر من عرض خارجي لـ بيرسي تاو عن طريق شركة التسويق التى تمتلكها.

وأضاف المصدر، أن زوجة موسيماني أحضرت عروضا لـ بيرسي تاو من السعودية وجنوب أفريقيا ودوريات خليجية أخرى، سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة مع الأهلي لاتخاذ المناسب منها للطرفين.

على صعيد متصل، يخضع بيرسي تاو لاعب الأهلي لفحص طبي خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من اللحاق بقمة الدوري أمام الزمالك الثلاثاء المقبل، بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب البافانا بافانا فى معسكره الأخير بشهر يونيو الجاري، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي داخل النادي الأهلي.

وخطف فريق الأهلي فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الجمعة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتقى الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.

كما حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.