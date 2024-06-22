موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في سلم ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 42 نقطة حصدهم من 18 مباراة، إذ فاز في 13 وتعادل في 3 وخسر مواجهتين.

أما الزمالك فيحتل المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدهم من 10 انتصارات و4 تعادلات فيما نال ست خسائر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.