بيرنادو سيلفا الأفضل في مباراة البرتغال وتركيا

ياسر رشاد - القاهرة - حصد بيرنادو سيلفا نجم منتخب البرتغال جائزة الأفضل في مباراة تركيا التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس أمم أوروبا.

وفاز منتخب البرتغال على نظيره تركيا بثلاث أهداف نظيفة والتي جمعت بينهما على ملعب سيجنال ايدونا بارك في مدينة دورتموند ببطولة اليورو.

وقدم بيرنادو سيلفا نجم منتخب البرتغال مستوى مميز في المباراة بعدما سجل الهدف الأول، وصنع 4 فرص محققة للتسجيل لزملاءه، ليفوز بجائزة الأفضل في المباراة.

بيرنادو سيلفا

ونجح منتخب البرتغال في العبور إلى الدور المقبل بعدما حسم بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر، بعد تحقيقه فوزين ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

كان منتخب البرتغال فاز في مباراته الأولى على التشيك بهدفين لهدف، قبل أن يفوز اليوم على تركيا بثلاث أهداف نظيفة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور المقبل للمرة الثامنة على التوالي.