تحرك جديد من الاهلي لحسم صفقته الصيفية السوبر

أكد الإعلامي أمير هشام ، أن هناك تطورات بشأن انتقال الجزائري زين الدين بلعيد مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، إلى الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال هشام رامز مقدم برنامج “+90″ على قناة النهار:” هناك ناد بلجيكي سانت ترود دخل المنافسة رفقة الاهلي للحصول على خدمات المدافع الجزائري زين الدين بلعيد”.

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وتابع:” كان الاهلي قد انهى كافة الاتفاقات مع اللاعب وفي انتظار القرار النهائي من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، ولكن مع دخول نادي ترود وجهه مدرب منتخب الجزائر للاحتراف الأوروبي أفضل”.

واختتم “الاهلي لم يفقد الأمل ويتواصل مع اللاعب ووالده، وأيضًا النادي البلجيكي يتفاوض مع اللاعب، ويحاول الأحمر إقناع والد اللاعب بإنضمام نجله مع إغراءات إنه سيلعب في بطولات قارية”.