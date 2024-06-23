لابورت يرد على رحيله عن النصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ اللاعب الإسباني الدولي بصفوف النصر إيمريك لابورت عما يُشاع بخصوص رحيله عن ناديه السعودي.

وقال لابورت في تصريحات صحفية مساء السبت: "عقدي لمدة 3 مواسم وملتزم به ولن أُعلق على التكهنات وحين ترى لاعبًا مثل نجولو كانتي يحصل على جائزة رجل المباراة مع منتخب فرنسا بيورو 2024 أكثر من مرة فهو انعكاسًا للدوري السعودي".

وأتم اللاعب الإسباني الدولي تصريحاته بقوله:" الدوري السعودي سيُصبح أحد أكبر الدوريات التنافسية بالعالم".

وانضم المدافع الدولي لصفوف النصر في أغسطس 2023 قادمًا من مانشستر سيتي.

وشارك صاحب الـ 30 عاماً مع النصر في الموسم الماضي بـ 39 مباراة سجل 4 أهداف وصنع آخر بمختلف البطولات.



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