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كوبا أمريكا 2024.. موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا

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ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح المنتخب البرازيلي بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة من العيار الثقيل أمام كوستاريكا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

ويبحث منتخب السيلساو عن تحقيق انطلاقة قوية بالفوز على كوستاريكا، في المباراة التي يتوقعها العديد من مشجعي كرة القدم أن تكون مثيرة وحماسية على غرار مباريات المنتخبان خلال السنوات الماضية.

موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا

تنطلق مواجهة المنتخب البرازيلي أمام كوستاريكا في الرابعة من صباح الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب "صوفي".

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوستاريكا

تُنقل موقعة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكوستاريكي عبر الأقمار الصناعية الأوروبية، ومنها قنوات " TV Publica HD"، و Sport TV2 Portugal، و Premier Sports 1 HD. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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