"يدير لقاء القمة".. من هو الإسباني أليخاندرو مونييز حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في إطار منافسات الجولة ال 27 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز لويز، ويعاونه كلا من دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، وحكماً رابعاً فرانشيسكو خوسيه، وعلى الفار كلا من سانتياجو خايمي لاتري ويعاونه ميجيل أنخيل أرياس.

من هو الحكم الإسباني أليخاندرو مونييز؟

يعد الحكم الإسباني أليخاندرو مونييز، من مواليد 1991، أي أنه يبلغ من العمر 33 عاماً، ونجح في الحصول على الشارة الدولية من جانب الاتحادين الأوروبي والدولي في عام 2022.

وعلى الرغم من حصول مونييز على الشارة الدولية منذ عام 2022، إلا أنه لم يدير أي مباراة رسمية قارية كحكم ساحة حتى الآن، واكتفى بالبقاء كحكم رابع سواء في الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا.

وأدار الحكم الإسباني مباراة دولية واحدة، على مستوى المنتخب الأول كحكم ساحة جمعت بين منتخبي رومانيا وكولومبيا في مارس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الكولومبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت المحطة الدولية الثانية للحكم الإسباني، هي المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 17، والذي قاد خلالها مباراتين الأولى جمعت بين سلوفاكيا ضد سويسرا، والثانية سويسرا ضد اليونان.

وخاض مونييزو 18 مباراة في بطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي، و4 مباريات ببطولة كأس ملك إسبانيا، ومباراة واحدة في بطولة كأس السوبر الإسباني .

وأشهر الحكم صاحب الـ 33 عاماً في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي 97 بطاقة صفراء، 15 بطاقة صفراء أيضاً في بطولة كأس الملك، و3 بطاقات في كأس السوبر الإسباني.

كما أشهر مونييز 5 بطاقات حمراء في الدوري الإٍباني خلال الموسم المنقضي.

ويذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أعلن في وقت سابق رفضه خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، إلا عقب انتهاء المنافس من خوض كل مبارياته المؤجلة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

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