مواعيد مباريات الأحد في بطولة أوروبا والقنوات الناقلة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: تبدأ اليوم (الأحد) مواجهات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات ببطولة أوروبا "يورو 2024"، ومن المعروف أن الجولة الثالثة هي الختامية والحاسمة في حسابات التأهل للدور المقبل.

ويرغب منتخب ألمانيا في حصد النقاط كاملة في المجموعة الأولى ويستعد للضرب بقوة في مباراته أمام منتخب سويسرا اليوم (الأحد)، فيما يتصارع منتخبا اسكتلندا والمجر على المركز الثالث للمنافسة على الصعود ضمن أفضل أربعة ثوالث في "يورو 2024".

إليكم مواعيد المباريات التي تقام الجمعة بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة والتعليق الصوتي العربي:

- سويسرا – ألمانيا (10 مساءاً) : eIN Sports HD Max1- خليل البلوشي

- اسكتلندا – المجر (10 مساءاً) : beIN Sports HD Max2- جواد بده

