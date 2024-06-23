ماكس فيرستابين يفوز بجائزة برشلونة الكبرى للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول لسباقات الفورميلا وان سلسلة انتصاراته في بطولة العالم لموسم 2024 بعد نجاحه في الفوز بسباق جائزة برشلونة الكبرى مساء الاحد والتي اقيمت على حلبة كاتالونيا متقدما على البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين الذي احرز المركز الثاني .

وكان ماكس فيرستابين قد بدأ السباق من الترتيب الثاني خلف متصدر التجارب التأهيلية لاندو نوريس سائق مكلارين لكنه نجح من بداية السباق في تخطى نوريس من خلال السرعة في بداية السباق عند المنعطف الاول ولكن استغل الانجليزي جورج راسل البداية بين الثنائي فيرستابين و نوريس ليتخطاهما ويتقدم الى المركز الاول الا ان الهولندي بطل العالم نجح في اللفة الثالثة وبسهولة في تخطى جورج راسل لينفرد بالمركز الاول .

من اكبر الفائزين في سباق جائزة برشلونة الكبرى البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم السابق لسبع مواسم الذي نجح في الحصول على المركز الثالث لاول مرة هذا الموسم ليواصل الثنائي جورج راسل الذي حصل على المركز الرابع ولويس هاميلتون انطلاقتهما الجيدة منذ سباق كندا السابق .

المركز الخامس كان من نصيب سائق فيراري شارل ليكلير الذي واصل هو وزميله صاحب المركز السادس كارلوس ساينز سلسلة نتائجهما المخيبة للامال في اخر سباقين حيث خرجا خاويا الوفاض من سباق جائزة كندا الكبرى ليخسر شارل ليكلير المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم للسائقين لصالح لاندو نوريس .

وفيما يلي ترتيب سباق جائزة برشلونة الكبرى على حلبة كاتالونيا :

المركز السائق

الاول ماكس فيرستابين ( ريد بول رايسنج )

الثاني لاندو نوريس ( مكلارين )

الثالث لويس هاميلتون ( مرسيدس )

الرابع جورج راسل ( مرسيدس )

الخامس شارل ليكلير ( فيراري )

السادس كارلوس ساينز ( فيراري )

السابع أوسكار بياستري ( مكلارين )

الثامن سيرجيو بيريز ( ريد بول رايسنج )

التاسع بيير جاسلي ( البين )

العاشر ستيبان اوكون ( البين )

11 نيكوهولكينبيرج ( هاس )

12 فيرناندو الونسو ( استون مارتن )

13 جو جوانيو ( صاوبر )

14 لانس استرول ( استون مارتن )

15 دانيال ريكاردو ( ريسنج بولز )

16 فالتيري بوتاس ( صاوبر )

17 كيفين ماجنسون ( هاس )

18 اليكس البون ( ويليامز )

19 يوكي تسونودا ( ريسنج بولز )

20 لوجان سارجنت ( ويليامز )