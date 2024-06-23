شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة محمد فوزي والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي تفاصيل إصابة محمد فوزي، حارس مرمى الفريق، بعد خروجه مصابا من مباراة مودرن فيوتشر.

فاز فريق الإسماعيلى على مودرن فيوتشر بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال الدكتور هشام إن فوزي يعاني من شد في العضلة الضامة، على أن يخضع الحارس للاختبار خلال 24 ساعة، لتحديد مدى جاهزيته لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها 27 يونيو الجاري، على ملعب برج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري، بداية من الغد دون راحة.

وقرر الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال، خوض الفريق مرانه غدا في السادسة مساءً، استعدادا لمواجهة المصري.