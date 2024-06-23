برشلونة ينتظر عرض من الدوري السعودي لضم نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية النقاب عن احتمال انتقال إلكاي جوندوجان، لاعب وسط برشلونة ومنتخب ألمانيا، إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة القادمة.

ووفقًا للصحفي الإسباني الموثوق فرناندو دي باول، فإن نادي برشلونة يتوقع تلقي عروض من أندية سعودية لضم جوندوجان، خاصة بعد تألقه اللافت مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024.

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وأشار دي باول، الذي يعمل في صحيفة “ألموندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي يعد أحد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات جوندوجان.

ويأتي هذا الاهتمام بعد المستوى المميز الذي قدمه جوندوجان مع منتخب ألمانيا في البطولة القارية، حيث سجل هدفًا وصنع هدفًا آخر خلال الجولتين الأوليتين من دور المجموعات.

وسيواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب سويسرا مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، في ختام منافسات المجموعة الأولى من يورو 2024.

وكان جندوجان، انضم إلى صفوف فريق برشلونة قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مطلع الموسم الماضي.